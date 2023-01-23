『【廃盤】グローブトロッター 廃盤品 エアキャビン アタッシュケース 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 10分に出品され03月27日 21時 10分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



バッグサイズ···A4サイズ収納可

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【商品】



グローブトロッター GLOBE-TROTTER

アタッシュケース

ブラック



【状態】

小傷スレ等ございますが、まだまだお使いいただける状態です。

商品の状態は写真にてご確認ください。



開閉、スムーズに行えています。



【サイズ】

最後の画像をご覧ください。



【付属品】

本体

鍵 2本



【コメント】

グローブトロッターのアタッシュケースです。

「グローブ・トロッター」の最大の特徴は、”ヴァルカン・ファイバー” という特殊紙を何層にも重ね樹脂でコーティングした素材を使用していることです。

軽くて丈夫、そして発色が美しいという個性を併せ持ち、使う程に味わいが増して ”エイジング” を楽しむことができます。





丁寧梱包、迅速発送心がけておりますのでお任せください。





管理番号1160-00052 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グローブトロッター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【廃盤】グローブトロッター

廃盤品

エアキャビン

アタッシュケース



黒