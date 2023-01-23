『極上！エディーバウアー ダウン オールパーパス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 21時 08分に出品され03月12日 21時 08分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エディーバウアーのオールパーパスモデルになります。

首元のショールカラーが特徴的なモデルです。

60／40クロスが絶妙な色合いを出してます。

黒タグ期のプレミアムクオリティーグースダウンで最高級のグースダウンが使われています。

ZIPはブラスデカYKK

日本輸入元エディスの正規品の米国製



状態は全てにおいて張りがあり染み汚れやダメージもございません。

自信を持っておすすめできる品です。



サイズ表記 M



おおよそ素人寸法

着丈 65(首付け根リブ含まずから ウエストリブ含む)まで

袖丈 46(リブ含まず)

肩幅 ラグランの為計測不可

身幅 55



175 62痩せ型の自分でジャスト ダウンがパンパンに注入されていて抜群な保温力を体感できると思います。



美品な品ですがビンテージ品ですのでご理解の程、ご検討、ご購入よろしくお願いします。



バウアーダウン

バウアービンテージ

クレセント

ウエアハウス

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リーバイス

501xx 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極上！エディーバウアー ダウン オールパーパス