『STONE ISLAND ストーンアイランド ホワイト ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 18分に出品され03月20日 16時 18分に終了予定です。即決価格は27,140円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STONE ISLAND 阪急梅田メンズ館にて

購入致しました。

ホワイトのダウンジャケットです。



サイズはLとなっています。

クリーニング済みでの保管をしていました。

傷や汚れは全くなく、

まだまだ着用していただける状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

ストーンアイランド ホワイト

ダウンジャケット