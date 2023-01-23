『【美品】オールドピンクハウス ウール ステンカラーコート ツ 希少 L フリル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 21時 10分に出品され03月21日 21時 10分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ↑管理番号→ 3268



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☆寸法 (cm 平置き採寸 )

身丈：89

袖丈：56

身幅：51

肩幅：40





☆カラー : ベージュ







☆素材メーカー :「画像に記載」しております





☆状態 :【A】





【S】新品 又は 未使用に近い商品



【A】若干の使用感はあるがキレイな商品



【B】多少の使用感はあるが、全体的に目立った汚れはなし



【C】使用感や目立つ汚れ等がある



【注意点】









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❤️❤️補足事項❤️❤️







⭐️ お願い(注意)事項 ⇒ 「プロフィール欄」に記載してます♪





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〶 梱包の際、圧縮し発送をする場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦ください。



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リアルファー ムートン ヴィンテージ 希少 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】オールドピンクハウス ウール ステンカラーコート

ツ

希少 L

フリル