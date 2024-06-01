『本日限定価格 iPhone12mini 64GBブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 50分に出品され03月20日 10時 50分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 iPhone 12mini 64GB ブルー SiMフリー（本体・元箱・附属品）になります。



使用時はケースを付けてましたので、個人的な感想としては、大きな傷等なく、小傷もほとんどないです（通常使用によるスレ等はあると思いますので、

画像にて判断ください）。



本体上部に少し変色or塗装剥がれ？が少しありますが、ケースをすれば目立たない程度ですが、やや傷ありの評価にしています。

写真12枚目を確認してください。



写真10枚目等のボディに有る丸いオレンジ色は、照明の映り込みです。他の写真にも照明が結構写り込んでます‥、傷やハゲ（欠け）に写真で見えるところは、照明の映り込みで小傷等ではありません。



新品購入し、２年位の使用期間になると思います。

サイズ感がコンパクトで気に入ってましたが、機種変更し不要になったため出品しました。



画面割れ、無し。

カメラ、使用可能。

Bluetooth、使用可能。

Wi-Fi、使用可能。

テザリング、使用可能。



機種変更するまで、不具合なく通常機能は普通に使用出来ていました（個人的には動作不良はないと思いますが、あくまで素人判断になります）。



他サイトでも出品していますので、先に購入された方を優先しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。



元箱、あり（附属品がすべてあるかは、不明）

附属の充電コードは、代替品を使用していたので、使用なしだと記憶してます。

残債、なし。



バッテリー86%（写真2024.6月撮影）

SiMフリー

データ初期化済

容量64 GB



100均の画面保護シールを貼り付けて使用してたので、画面保護材として剥がさず、簡易清掃して発送します。



キャリア···ワイモバイルだったような‥、ソフトバンクかな‥



その他

特徴···SIMフリー

カラー···ブルー

特徴···防水機能

形状···ストレート

シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 12 mini

カラー···ブルー

容量···64GB

購入したキャリア···SIMフリー

付属品···充電ケーブル,箱

バッテリー最大容量···85~89% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル