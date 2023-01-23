『極美品 エディフィス バロムブローサ別注 カシミヤ混 ロング チェスターコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 22時 06分に出品され04月04日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

EDIFICE エディフィス バロムブローサ別注 カシミヤ混 ロング チェスターコート アウター ビジネス



＊都内のセレクトショップにて購入した鑑定済みの正規品です。



○サイズ

Lサイズ

肩幅46cm

身幅55cm

袖丈63cm

着丈87cm

平置き実寸です✨ 多少の誤差はお許し下さい。



○状態

目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます。



○カラー

キャメル

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



○素材

ウール ナイロン ポリエステル カシミア レーヨン アクリル



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。



写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパー、ブローチなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



L0606-897318 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

エディフィス

バロムブローサ別注

カシミヤ混

ロング

チェスターコート