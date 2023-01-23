『HYDROGEN×DUVETICA ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 30分に出品され03月20日 12時 30分に終了予定です。即決価格は10,821円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この商品をご覧頂きありがとうございます。

左の袖に修復歴がございます。

黒なので目立ちませんが、気になる方はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハイドロゲン カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HYDROGEN×DUVETICA

ダウンジャケット