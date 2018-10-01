『iPhone XR イエロー 256GB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 20分に出品され03月10日 18時 20分に終了予定です。即決価格は13,596円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone XR イエロー 256GB



※傷等は写真を見てご判断下さい



2024年9月1日交換済み

スマホスピタルで交換(大容量バッテリー)

純正の20〜30%増量

防水シールも新品に交換済み



シリーズ: iPhone

機種名: iPhone XR

カラー: イエロー

容量: 256GB

発売日: 2018-10-01



FaceID:動作確認済み

ID決済:動作確認済み

カメラ:動作確認済み

インカメラ:動作確認済み

ビデオ撮影:動作確認済み

Apple Watchとのペアリング:動作確認済み

録音:動作確認済み

バッテリー:100%

QIと線での充電:動作確認済み

Bluetooth:動作確認済み

Wi-Fi:動作確認済み

スピーカー:両方から音が出ることを確認済み

4G/LTE:動作確認済み

4Gでの電話:動作確認済み

スタンバイモード:動作確認済み

ゲームモード:動作確認済み

GPS:動作確認済み



中古品ということを考慮してご購入下さい完璧なお品物をお求めの方はご購入をお控え下さい。



なおすり替え防止のため、返品返却はお断りします。

お値下げ 多少のお値下げは交渉可



24時間以内に発送(土日祝日を除く)

ヤマト運輸での発送(大体は発送してから翌日到着になります。)



Apple Watchも販売中



12時間以内にコメント返信



シリーズ...iPhone



購入したキャリア...Y!mobile



購入したキャリア...その他



付属品...ACアダプター...ケース8個



バッテリー最大容量...新品



IMEI (製造番号)...357372094895887



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···充電ケーブル



容量···256GB



画面割れ···なし



機能不良···なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル