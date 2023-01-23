『DoCLASSE THE CLASSE ミドル丈コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 26分に出品され04月03日 20時 26分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年度の冬 百貨店にて32890円で購入 色が気に入って衝動買いしてましたが、合わせる服がなく出品します。落ち着いたブルーと

キャメルベージュの色です。軽くてカシミヤ入りなのでふんわり暖かくオシャレなコートです。サイズは着丈72 肩幅48身幅60 袖丈(ラグランで肩落ちています。)素人採寸です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DoCLASSE



THE

CLASSE

ミドル丈コート