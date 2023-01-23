『COCAH ポーチ カーキサドル 6648【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 05時 47分に出品され03月14日 05時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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୨♡୧ 表記サイズ୨♡୧



H12cm x W19.5cm x D1.5cm

୨♡୧ 商品説明 ୨♡୧

コーチのポーチになります。



୨♡୧ カラー ୨♡୧

カーキサドル



୨♡୧ 注意事項 ୨♡୧

✧発送方法は匿名配送になります。

✧郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

✧空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

✧海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

✧寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。

✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

✧その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ COCAH

ポーチ

カーキサドル

6648