『straykids スキズ ボイスキーホルダー 8人分まとめ売り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 39分に出品され04月06日 12時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 straykids スキズのボイスキーホルダーです。

stayをおりるのでお譲りします。

おりる理由は母親のせいで野球にハマってしまい、野球の推し活でアイドルの推し活を続けれる余裕がなくなったからです。グッズ持ってたらもっと欲しくなってしまうので、お譲りします。こちらを購入される方、大切にしてあげてください。お願いします。



何度か開けて音声を聞きましたが電池の栓を閉めているので消耗は少ないと思います。



目立った傷や汚れは無いと思いますが、1度開封しているので神経質な方はご購入をお控えください。

定価は確か1つ2400円程だった気がします。





グループ名···Stray Kids



メンバー名···ハン,アイエン,リノ,ヒョンジン,バンチャン,スンミン,チャンビン,フィリックス 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし