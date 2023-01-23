『Cuomo様専用 JOURNAL STANDARD 別注Barbour【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 04時 51分に出品され04月16日 04時 51分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ”Barbour”の『TRANSPORT』の別注商品



サイズ 40



サイズ 身幅 裄丈 着丈

40 72.5 90 71.5





今回は春らしいデニム素材を採用し、季節を問わず着用して頂きやすい軽やかな着用感がポイントです。



全体的にオーバーサイズ仕様のジャケットタイプで、身幅や肩回りにはボリュームがあり、ゆったりと丸みを帯びたシルエットが特徴的です。

着丈は長過ぎない長さに設定し、オーバーサイズになり過ぎず全体的にまとまりのあるシルエットになっています。

シルエットは可動域の広いラグランスリーブ・フロントのハンドウォーマーポケット・バックの内側に配された風除けのパーツなどの仕様はそのままに設定。

さらに脇部分には小さな穴がおり、アウター内にこもった熱気を放出してくれます。

寒い時期には厚手のニットの上からでも、春先はカットソーの上からでも気軽に羽織ることのできるデザインです。

定番モデルのBEDALEやBEAUFORTに比べ短い着丈のため、羽織りやすく軽快な一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Cuomo様専用 JOURNAL

STANDARD

別注Barbour