『2023AW 美品●セオリーカシミア混コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 04時 49分に出品され03月20日 04時 49分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|セオリー
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CELFORD 黒 ダウンジャケット ファー襟付き
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リリーブラウン アップサイクルマーメイドコート
¥ 13000
DUVETICA ダウンジャケット EERIA デュベティカ ショート 冬用
¥ 13000
THE NORTH FACE shortJACKET ヌプシ クロップド 700
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Zucca マキシ丈 チェスターコート M オーバーサイズ ロング ネイビー
¥ 7020
キャピタル 西部毛布ウール 冬支度ダッフルコート オレンジ
¥ 11900
落札価格13500円
709 入札履歴
終了
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