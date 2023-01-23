『2023AW 美品●セオリーカシミア混コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 04時 49分に出品され03月20日 04時 49分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 New Divide GC Relaxed Coat DF

定価97,900(税込)

2023AW



暖かく軽やかな着心地にこだわった、ダブルフェイス仕様のロングコート。リラクシーなシルエットが今年らしい雰囲気を演出します。

アームホールにもゆとりを持たせており、ボリュームのあるインナーとのスタイリングも楽しめるアイテム。

高級感ただようウール素材を採用しました。梳毛ならではの光沢と滑らかさが特徴。



ウール、カシミア混コートです。

サイズ38

色ブラック

完売している様で画像が探せませんでした。

●クリーニング済



着丈102. 肩幅平置50 身幅平置51



ボタンは無く、バサッと羽織るタイプ。

厚手ニットも下に羽織れます。



数える位しか着用しておらず、袖に少し毛羽立ちがありますが、全体的に綺麗なお品です。





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2023AW

美品●セオリーカシミア混コート