『アンユーズド アフガンストール柄シャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 32分に出品され03月20日 04時 32分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNUSED 19SS LONG SLEEVE AFGHAN PRINT SHIRT



値下げしました。



カラー···オレンジ 黒



素材 レーヨン リネン



表記サイズ2(実寸的にはLくらい)



実寸

肩幅54 身幅59 着丈73 袖丈61

平置きによる採寸になります。



汚れやダメージはありませんが多少の使用感があります。

秋にピッタリのカラーです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アンユーズド アフガンストール柄シャツ