『【ブルガリア製】90s ヴィンテージ 3Dニット 総柄セーター L 柄ニット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 04時 04分に出品され04月01日 04時 04分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆コメント無し即購入OK



◆フォロー割引

フォローして下さった方は200円割引させて頂きます。ご購入前にコメント欄よりお知らせください。



その他ニットはこちら▼

#daisukeknit

--------------------------------------------------



⚫︎サイズ

表記サイズ : L

肩幅 67cm

身幅 60cm

袖丈 57cm

着丈 67cm

※若干の誤差はご了承下さい。













⚫︎カラー

マルチカラー (※画像をご参照下さい。)













⚫︎素材

コットン、アクリル











⚫︎生産国

Made In Bulgaria / ブルガリア製











⚫︎ブランド

CROFT & BARROW / クロフトアンドバロー

(1990s)













⚫︎コメント

1990年代の3Dデザイン総柄セーター。



ブランドはcroft&barrow。このブランドの3Dニットはパターンとファブリックが良く、古着屋さんでも人気で高値が付けられています。90年代当時物なので、肩幅広めのざっくりとしたビッグサイズも魅力的。



ファブリックもコットンアクリルなので、ウール製品の様なチクチク感もなく、スウェット感覚で通年袖を通すことができます。落ち着いた配色で合わせやすく汎用性も高く、一枚ではもちろんコートなどのインナーとしても◎

男性女性ともに着れるユニセックスなアイテムになります。



COOGIやTUNDRA等お好きな方には非常におすすめです！













⚫︎コンディション

あまり目立ちませんが、フロントに薄いシミと褪色が見られます。(※画像をご参照下さい。)



その他、ヴィンテージニット特有の使用感、軽微な毛羽立ちやホツレが見られます。ビンテージ品にご理解のある方のみお願いします。













⚫︎備考

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。

#daisuke古着

#daisukespecial 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【ブルガリア製】90s

ヴィンテージ

3Dニット

総柄セーター

L

柄ニット