『EEL サクラコート Ssize 青 イール blue steps ver 別注【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 08分に出品され04月02日 05時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EELの名作サクラコートのSTEPS別注モデルになります。

オーダーして購入しました。

ボタンには貝象嵌を用いた希少なモデルになるかと思います。

サイズはS、色はブルー。

平置き採寸になります。

肩幅約42cm

身幅約49.5cm

袖丈約60cm

着丈約86cm



さらにオーダー時のノベルティストールも未開封品でお付け致します。



ワンシーズン程度の着用で、その後クリーニングに出し、クローゼット保管しておりました。

着用頻度も少ない方で、状態も主観ですが良い部類かと思います。



別注モデルは中々手に入りにくいかと思いますので、この機会に是非ご検討下さい。



本商品はあくまで中古品の為、汚れや傷などに神経質な方は入札をお控え下さい。



お気軽にご質問ください。



定価32,800円 ＋税

#イール

#eel

#ステンカラーコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EEL

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