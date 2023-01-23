『未使用 CHRISTIAN DIOR クリスチャンディオール セーター M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 10分に出品され03月27日 00時 10分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OKです。

お値下げ不可。



CHRISTIAN DIOR のセーターです。

3年ほど前に頂きました。

未使用で試着もしていません。保管が長いためホームクリーニング済です。

自宅クローゼットにて保管。

ペット無し、喫煙者無し。



◎注意！

服の裏側にブランドタグ含め、タグが全く無く、正規品か不明です。気にならない方、ご購入くださいませ。



◎ブランド：CHRISTIAN DIOR / クリスチャンディオール



◎カラー：ブルー系



◎サイズ：M

※タグ無しですが、Mサイズと聞いています。

※かなり大きめですので、下記の自己採寸のご確認をお願いします。



◎自己採寸

総丈 約72.5cm

身幅 約60cm

ウエスト 約120cm

袖丈 約66cm

※平置きにして採寸、素人採寸です。



◎生地感

・分厚め生地です。

・伸縮性あり。



◎状態

・未使用でホームクリーニング済。

・傷汚れは見当たりません。

※素人検品です。



◎素材：不明



◎その他

・ブランドタグ無しのため、気にならない方のみご購入ください。

・Mサイズで出品していますが、かなり大きめです。採寸を確認をお願い致します。

・素人検品、素人採寸です。

・ご質問は、購入前のコメント欄からお願い致します。

・折り曲げて発送致します。



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#ホワイト #セーター #ニット #ロゴ

#長袖 #冬服



カラー···ブルー

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···その他

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用

CHRISTIAN

DIOR

クリスチャンディオール

セーター

M