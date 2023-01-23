『MACKINTOSH マッキントッシュ ダウンコート チェスターコート 38【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 09時 37分に出品され04月25日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド



MACKINTOSH



正規店購入品



●サイズ表記

レディース

38

●実寸



着丈 82cm

身幅 45cm

肩幅 36cm

袖丈 59.5cm



若干の誤差はご了承ください。



●状態



特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。



●管理 ：YM





素材(詰め物)···ダウン



種類···ダウンコート/ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

マッキントッシュ

ダウンコート

チェスターコート

38