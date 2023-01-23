『wk1191 ノースフェイス ダウン ジャケット アウター【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 39分に出品され03月14日 01時 39分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/

寒さ無縁のハイスペックモデル/



高機能なアウトドアブランドながらファッション性も兼ね備えているため、近年人気のノースフェイスダウン。

カラーは人気のブラックです。



「サミットシリーズ」という過酷なアウトドアにも耐えうる機能性と、快適な着心地を実現するノースフェイスの最高峰ラインで作られた商品です。



洗練されたノースフェイスらしいデザインで、タウンユースからアウトドアまで幅広いシーンで活躍できます。



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みですので、すぐに着用いただけます。



目立つ汚れや傷はなく、美品になります。



肩幅53身幅58着丈72袖丈62



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#zacdown

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#THENORTHFACE

#ノースフェイス

#ザノースフェイス

#ダウン

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wk1191

ノースフェイス

ダウン

ジャケット

アウター