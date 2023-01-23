『ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 44分に出品され03月05日 07時 44分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：Calvin Klein

素材：[本体]ナイロン100％ [詰物]ポリエステル100％

カラー：【グレー】【ブラック】【オレンジ】【ブルー】

仕様：外側ポケット数×2つ / 内側ポケット数×1つ / シングルジップ / 撥水 / 防風



サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈

S：118/69/46/67

M：120/70/47/67

L：130/71/49/68

1XL：136/71.5/51/68

2XL：142/72/52/69 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カルバンクライン カラー: レッド系/ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット