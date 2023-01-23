『トレンチコート Christian Dior【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 20分に出品され04月02日 08時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior

クリスチャンディオール



身長180cm私が良いサイズ感で着られていました。

170cm~185cmくらいの方がちょうどよく着れるのではないかなと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トレンチコート

Christian

Dior