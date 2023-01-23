『Ada boutique フォックスファー襟付きポンチョコート ブラック 9【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 07時 22分に出品され04月09日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ada Boutique



カラー ブラック 黒



ポンチョコート、マント。

ファー取り外し不可。

ウール生地、裏地なし。

生地感は裏地が付いてない分、薄手に感じます。



袖はありませんが手を出せる穴があります。

ポケットついています。

お着物の羽織りとしても◎

さらさらで艶々、ボリューム感あるフォックスファー襟。



使用感ありますが、目立つ汚れはありません。



古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。



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●サイズ 9AR

着丈 約79㎝

肩幅 約39㎝

袖丈 約67㎝



⚫品質

画像をご覧下さい。



※発送について

土日祝日は都合により出来ない事もあります。

大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。



A-267 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ada

boutique

フォックスファー襟付きポンチョコート

ブラック

9