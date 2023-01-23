『【大きいサイズL】トゥモローランドダブルフェイスチェスターコート毛100％黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 43分に出品され03月14日 03時 43分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

tomorrowland トゥモローランド

ロングチェスターコート ダブルフェイス

日本製



○カラー ブラック 黒



○サイズ L

着丈 96

身幅 56

肩幅 47

袖丈 64

（平置き採寸。若干の誤差はご了承ください））



○定価 約6万円



○素材

表地 ウール100

裏地 キュプラ100％



○状態

使用感は若干見受けられますが、まだまだご愛用いただけるお品だと思います。

（中古品をご理解の上ご購入お願い致します。）



※返品、交換について

1点物のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。

(当方にての重大な不備がございましたら、受け取り連絡する前にご連絡ください。)





※︎実際の色味と変わらないように撮影していますがお使いのPCやスマホ環境により若干変わってしまう場合がございます。

※あくまで一度人の手に渡った中古品となりますのでご購入の際は

ご理解の上でのご購入お願い致します。

※ご質問がございましたらお気軽にコメントください。

131124 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【大きいサイズL】トゥモローランドダブルフェイスチェスターコート毛100％黒