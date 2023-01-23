『⭐︎Takuya様専用⭐︎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 15時 55分に出品され05月06日 15時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前購入し3回ほど使用しました。去年クリーニング後クローゼットに保管。今季は1度使用しました。

ヨレなどなく綺麗な状態ですが小さなシミが一つあります。写真で確認お願いします。クリーニングにはまだ出しておりませんのでご購入後お願いします。

喫煙などなし。

35000円くらいで購入しました。

#FIRSTDOWN

#ダウン

#ファーストダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎Takuya様専用⭐︎