『八寸名古屋 辛子色 茄子柄 プレタ 正絹 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 45分に出品され03月15日 02時 45分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|カラー:
|イエロー系/ベージュ系/オレンジ系
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落札価格12400円
851 入札履歴
終了
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