『八寸名古屋 辛子色 茄子柄 プレタ 正絹 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 45分に出品され03月15日 02時 45分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用の八寸名古屋帯です。 仕立て済み

10万円ほどで購入しました。



薄い辛子色にお太鼓と帯前に茄子の模様が入っています。



春 秋 冬に使用できますが、色柄では夏物がちょうど終わった頃に相応しい帯かと思います。



図案 意匠は日本

制織 中国





とても、上品シンプルなので、着物を選ばず(洒落もの)に合わせられると思います。



帯は折り曲げることができないので、たとう紙のまま、ビニル袋に入れダンボールを加工して発送いたします。

発送料込みのお値段設定にしております。



まだ、売ろうかどうか悩んでいるので、お値引きは

ごめんなさい。また突然 出品を取り下げる場合もあります。ご了承ください。



ご不明な点はコメント下さい

おねがいします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 カラー: イエロー系/ベージュ系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 八寸名古屋





辛子色

茄子柄



プレタ

正絹

未使用