『Nike Dunk High Championship White【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 11時 51分に出品され03月14日 11時 51分に終了予定です。即決価格は10,724円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
|カラー:
|ブラック系/ホワイト系
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¥ 9126
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¥ 7020
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¥ 33440
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¥ 11925
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¥ 12870
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¥ 7800
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¥ 10920
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¥ 8502
落札価格10724円
827 入札履歴
終了
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