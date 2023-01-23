『Nike Dunk High Championship White【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 11時 51分に出品され03月14日 11時 51分に終了予定です。即決価格は10,724円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Dunk High "Championship White"

ナイキダンクハイチャンピオンシップホワイト

パンダダンク



購入先:Nike.com

カラー:ホワイト/ブラック

サイズ:27.5cm

状態:新品、試着なし

環境:タバコ、ペットなし



大人気カラー(通称パンダ)ハイカットモデルの

未使用品となります。どんな服装にも合わせられるデザインです。



※ 以下の注意点を必ず一読お願い致します。



【注意事項等】

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※箱を大切にされる方がいると思われますので箱に緩衝材(プチプチ)を巻いたうえで段ボールに入れて丁寧に発送致します。



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カラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Dunk

High

Championship

White