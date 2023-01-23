『Max Maraキャメルラップコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 00時 37分に出品され04月27日 00時 37分に終了予定です。即決価格は74,800円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最高峰の白タグ

ファーストラインのお品物です。

株式会社マックスマーラージャパンタグ

国内正規品

最高級のキャメル100%素材

肌触り良く抜群の着心地が魅力的です。2.3回の着用



【機能的なポケット】

両サイドにポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。小物を収納するのに便利です。



- 色: ブラウン

- デザイン: ラップコート

- ポケット: あり

- スタイル: ロングコート



サイズ…脇下56袖59丈118



別サイトでも出品中です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Max

Maraキャメルラップコート