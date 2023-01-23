『フレッドペリー ダウンジャケット FISHTAILPARKA F2565 メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 04分に出品され03月08日 00時 04分に終了予定です。即決価格は18,486円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品管理番号：Q1-0164 A19 NM



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【商品詳細】

ブランド：FRED PERRY(フレッドペリー)

商品名：[フレッドペリー] ダウンジャケット DOWN FISHTAIL PARKA F2565 メンズ

サイズ：S

肩幅：約52cm

身幅：約64㎝

着丈：約101cm

※素人実寸サイズ

カラー：07 ブラック

品番：F2565

購入元 AACD加盟店



【素材・仕様】

表地: ポリエステル100%

裏地: ポリエステル100%,

充填物: ダウン54%, 再生繊維(リヨセル)40%, フェザー6%





【商品状態】

フード部外側に軽微な汚れがございますが、紙タグ付きの未使用品となります。



【商品情報】

DNAのフィッシュテイルパーカーをダウンで表現。マットなポリエステルタフタを使用し、ダウンブルゾンイメージを残すためにアウトステッチを採用。ミックススピンドルを使用し、トレンドのアウトドア感もプラスしています。裏地にはチェッカーボード柄のエンボス加工タフタを使用し、さりげないデザインを付加しています。撥水加工付。



【付属品について】

・画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。



【その他】

・機能上の不具合がある場合に限り返品を承ります。必ず受取評価前にご確認ください。



中古品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ フレッドペリー

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