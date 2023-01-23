『美品 最上級羊革 シープスキン ダウンジャケット 羊革 ダウンコート 2160【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 04時 49分に出品され05月04日 04時 49分に終了予定です。即決価格は16,008円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材には本革の中でも抜群の柔らかさのシープスキン（羊革）ムートンを使用！！！ソフトな質感で柔らかい肌触りが大きな魅力です！ ！！！

保温材はダウン90%、フェザー10%の混合率で作られたレザーダウンジャケットです。

本革にすることで更に渋く男らしいレザージャケット。

上質羊革ですので着馴染みが良く、定番のスタイルですので流行に左右されず、タウンユースはもちろんバイクやオープンカーに乗るときなど様々な様々なシーンで活用できます。

実 寸 ： 背中側計測/平置き計測/身幅脇下計(単位：約cm)

実 寸 ： 【Mサイズ 】肩幅46cm 胸囲108cm 着丈70cm 袖丈70cm

【Lサイズ 】肩幅48cm 胸囲113cm 着丈72cm 袖丈71cm

【XLサイズ 】肩幅49cm 胸囲118cm 着丈73cm 袖丈72cm

【XXLサイズ 】肩幅50cm 胸囲123cm 着丈74cm 袖丈73cm

【XXXLサイズ 】肩幅51cm 胸囲128cm 着丈76cm 袖丈74cm

【XXXXLサイズ 】肩幅52cm 胸囲133cm 着丈77cm 袖丈75cm

【XXXXXLサイズ 】肩幅53cm 胸囲138cm 着丈78cm 袖丈76cm

※タイトル以外のサイズをご希望の場合はメッセージよりお問合せ下さい

【素材】: 表地： シープスキン

【シーズン】 春・秋・冬

【カラー】: 画像参考

【特徴】: 新品、未使用

●サイズだけでは無く、必ず実寸をご確認下さい。

サイズ感は好みや個人差もありますので今お持ちの服と実寸を比較下さい。

●伸縮性のある素材の為、多少の誤差が生じる場合がございます。

※天然皮革につき商品ごとに多少の色合いの違いや、シワ、スレ、小傷等がある場合がございますので、ご理解およびご了承ください。

※生産ロットにより生地の色合い,裏地のお色味,細部のデザインが予告なしに若干変更となる場合がございます。

ご覧頂きありがとうございます

全サイズ在庫あります。

入金確認後3-7日に発送いたします。

全て匿名発送です。（＊^^＊） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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2160