『adidas ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 38分に出品され03月22日 20時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年購入しました！

特に汚れ等なく綺麗です

今の時期冬はピッタリです暖かいです

テカテカしてます！

男性、女性関係なく着れます



交渉可



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

ダウンジャケット