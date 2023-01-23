『Panasonic パナソニック 空気清浄機 加湿空気清浄機 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 18時 21分に出品され04月11日 18時 21分に終了予定です。即決価格は8,178円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 昨シーズンは使用しませんでした

先ほど試験運転し、問題なく作動しました

感染症やかぜなど

流行ってくる季節前なのでいかがでしょうか



状態は拭き掃除程度しかしていませんが

結構綺麗でまだまだ使用できるかと思います



【ブランドの信頼性】

Panasonicは、空気清浄機の分野で高い評価を受けているブランドです。ナノイー技術により、空気中のウイルスやアレル物質を効果的に除去します。



【ナノイー技術】

この空気清浄機は、ナノイー技術を搭載しており、空気を清浄化するだけでなく、湿度を保ちながら快適な環境を提供します。特に乾燥が気になる季節に最適です。



【コンパクトなデザイン】

スリムなデザインで、部屋のどこにでも置きやすいです。インテリアにも馴染みやすく、使わない時も邪魔になりません。



- ブランド: Panasonic

- モデル名: ナノイー

- 色: ホワイト

- 電源コード: あり

- 背面ラベル: 取扱説明書あり



○正規の箱はありません

○問題なく機能しますが

あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし