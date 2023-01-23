『‎タナックス(Tanax）フィールドシートバッグ MFK-101 オートバイ用品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 22時 17分に出品され03月16日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1度だけ使用しましたが、バイクを手放した為出品します。

雨天時は使用しておらず、かなり状態はいいかと思います。

自宅保管品かつ、付属の固定ベルトが1本無い状態となります。（ベルトは写真8枚目を参照ください）

ご理解の上、ご購入をお願い致します。



◾️◾️商品概要◾️◾️

一泊から1週間のツーリングに適したフィールドシートバッグ

●本体両側ファスナを開閉することで容量可変39⇔49⇔59リットル

●荷物を取り出しやすい大きな開口部

●上部に衣類やグローブなどの積載に便利なホールディングコード装備

●500mlペットボトル対応サイズのドリンクホルダー装備

●小物の収納に便利なサイドポケット装備

●下部がインナーフレーム構造で荷崩れしにくい

●レインカバーなど付属



付属品:MP-12 (ショルダーベルト)×1, MP-13 (ホルダーベルト)×2, MP-123T (固定ベルト)×3, MP-124 (接続バックル)×1, MP-125 (レインカバー)×1 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

アクセサリー タグ ‎タナックス(Tanax）フィールドシートバッグ

MFK-101

オートバイ用品