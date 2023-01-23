『新品未使用 ノースフェイス サンダージャケット PERTEX ブラック S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 01時 50分に出品され04月16日 01時 50分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶Brand

THE NORTH FACE ザ ノースフェイス



▶Item

サンダージャケット 品番：NY82312

ダウンジャケット ライトダウン インナーダウン アウター



▶Product Details

ダウンと化繊わたの軽量ハイブリッドダウンのジャケット。

高度な洗浄技術により汚れを徹底的に除去し、さらにはっ水性を付加したクリーンなダウンに、身体が発する遠赤外線のエネルギーを利用して保温効果を発揮する光電子とはっ水ポリエステルファイバーをブレンド。

生地にはソフトな肌触りで非常に軽く、強度も兼ね備えるパーテックスカンタムを使用。

耐久はっ水加工を施し、急な天候変化にも対応します。

本体をポケットに収納できるポケッタブル仕様。

行動着としても積極的に活用できる１着です。



▶Condition

新品 未使用 自宅保管

目立った傷、汚れはありません。



▶Color

ブラック 黒



▶Size Spec

表記：S



着丈：63cm

肩幅：44.5cm

身幅：51.5cm

袖丈：61cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



▶Material

＜表地＞PERTEX Quantum ECO（ナイロン100％）

＜中わた＞HYBRID CLEANDOWN 光電子 PRO（ダウン54％、ポリエステル40％、フェザー6％）

＜裏地＞PERTEX Quantum ECO（ナイロン100％）



▶original price

¥31,900



▶buyer

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品等 鑑定済商品です。



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発送については迅速な対応を心掛けておりますが仕事の都合上対応が少し遅れる事が稀にございます。あくまで個人保管、個人出品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。



ご質問がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

ノースフェイス

サンダージャケット

PERTEX

ブラック

S