『美品★デサント オルテライン・水沢ダウン ラクーンファー ダウンコート(M)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 48分に出品され03月05日 05時 48分に終了予定です。即決価格は25,077円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド ＊ DESCENTE★デサント

スタイル ＊ オルテライン 水沢ダウン レディース フード ラクーンファー付き ダウンコート

カラー ＊ ネイビー系 他

サイズ ＊（M）

着丈約74㎝ 肩幅約37㎝ 身幅約47㎝ 袖丈約61㎝

素人採寸の為多少の誤差があります。

状態 ＊ 全体的に状態良の美品

素材 ＊ 表地 裏地 ポリエステル100%

中わた 本体 ダウン90%フェザー10%

ファー タヌキ

(株)デサント タグあり

MADE IN JAPAN



DESCENTE★デサント・オルテライン 水沢ダウン レディース フード ラクーンファー付き ダウンコートです。全体的に状態も良く美品です。軽量で耐久性高く素早く便利に操作できるよう仕上げられた 高級感溢れるダウンコートです。裾部のアイコンマーク ラクーンファーがポイント‼︎フードは脱着不可ですが ファーは脱着可能です。今では入手困難な ダウンコートで 色々なシーンや これからの季節に最適です。



※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み（古物商許可証所持）



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〔2825〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★デサント

オルテライン・水沢ダウン

ラクーンファー

ダウンコート(M)