『希少 オニツカタイガー ダウンジャケット ボアジャケット 肉厚 マルチカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 05時 47分に出品され04月07日 05時 47分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●ブランド/アイテム

Onitsuka Tiger

オニツカタイガー

ダウンジャケット ボアジャケット ボア切り替え 肉厚 マルチカラー ブラック × グレー



●サイズ：S（身長168cm~173cm,チェスト87cm~93cm)



●平置き実寸サイズ

着丈：67cm

身幅：60cm

肩幅：56cm

袖丈：61cm

※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

表地（ボア部分）ポリエステル100%

（切り替え部分）ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ダウン90%

フェザー10%



●カラー

ブラック × グレー



オニツカタイガーの珍しいデザインの簿価切り替えタイプのダウンジャケットです。



ボアとダウンがとても肉厚で、防寒性が高く、極寒の地でも暖かさをキープできます。



Sサイズですが、記載の通り、かなり大きなサイズとなっていますので、普段Mサイズ以上を着用されている方でも問題なく使用できると思われます。



これを機会に是非如何でしょうか。



素人検品ですので見落としがあるかもしれません。

神経質な方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オニツカタイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

オニツカタイガー

ダウンジャケット

ボアジャケット

肉厚

マルチカラー