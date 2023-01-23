『【NFL】ピッツバーグスティーラーズ・中綿ダウンジャケットLサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 09時 43分に出品され05月01日 09時 43分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NFL pittsburgh steelers

ピッツバーグ・スティーラーズ

中綿ダウンジャケット



★Lサイズ



★実寸サイズ(平置き) : cm

★身幅：約68㎝

★着丈：約70㎝

★素人採寸のため多少の誤差はご了承ください



★ 素人保管になりますので神経質な方は

購入はお控え下さい



★ご注意★

購入後はノークレーム＆ノーリターンにて

お願い致します

（返品は一切お受けできません）



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【NFL】ピッツバーグスティーラーズ・中綿ダウンジャケットLサイズ