『URBAN RESEARCH DOORS アーバンリサーチドアーズ ウールコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 07分に出品され04月18日 21時 07分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材···ウール



購入時期 2020年12月

カラー ベージュ

サイズ ワンサイズ

定価 30800円で購入しました。



1時間程の外出で2回着ましたが目立った汚れ等はありません。



薄すぎず濃すぎないキレイなベージュ色です。



【商品詳細】



上品で女性らしい縦のラインが美しく、クルーネックが顔周りをスッキリと演出してくれるノーカラーのロングコート。



長すぎない着丈や余計なものを削ぎ落としたシンプルなデザインが、オンタイムにもクリーンな印象で合わせられるようこだわりました。



程よく身幅をとることで軽やかな着用感が生まれ、きちんと感はありながらもリラックスした着心地に。



「エクストラスーパーファインメリノ」という繊維の細いウールを使用しており、軽くて温かいのはもちろん、見た目も上質で高級感のある仕上がりになっています。



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透け感:なし

伸縮性:なし

裏地:あり

光沢:なし

生地の厚さ:厚手

デザイン:スタンダード

ポケット:あり

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総重量:約1295g



モデル身長：168cm 着用サイズ：one



原産国 中国

素材 表地 : 毛75% ナイロン25%

裏地 : ポリエステル100%



サイズ詳細

裄丈 80ｃｍ

総丈 110.5ｃｍ

身幅 57cm



発送の際は平らに折り畳んむ為、多少の折ジワは

ご了承下さい。

宜しくお願いします。



カラー···ベージュ



着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーバンリサーチドアーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ URBAN

RESEARCH

DOORS

アーバンリサーチドアーズ

ウールコート