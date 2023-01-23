『★GUILD PRIME ギルドプライム コートS ★芸能人愛用者多数！【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 10時 50分に出品され03月13日 10時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★GUILD PRIME ギルドプライム コートS

★芸能人愛用者多数！



『ファッション感度の高い男性と女性に向けた、モードとカジュアルを融合させたセレクトショップ』 LOVELESSの姉妹店として、国内・海外の高感度なハイブランドを取扱いつつも、よりカジュアルなアイテムも多数展開。モード・カジュアルが融合するセレクトショップならではの、オリジナルブランドも充実しています。

芸能人愛用者多数（嵐のメンバー、山田涼介、木村拓哉、中居正広、戸田恵梨香、沢尻エリア等々）



●状態

・目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。

ほとんど着用の機会がありませんでした。

※画像にてご確認ください。



梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。



※他フリマサイトにも出品しておりますので、突然出品を取り消す場合がございます。お早めにご検討ください。



●中古品です。着用に伴う使用感、裾に擦れがございますが、ご使用に問題となる大きなダメージはございません。その他状態等は画像でご確認ください。

●中古品ですので、汚れ、細かな傷、擦れ、解れ、禿げ等ある場合もございます。ご理解のある方のみご入札ください。

●個人保管のため、汚れ、臭い、年代物商品の経年劣化等の状態、送料差額等に神経質な方、完品をお求めの方のご入札はお断りします。

●古着、中古商品の上、発送前に状態確認はしておりますが、万一、見落とし等ある場合も稀にございますが、商品説明記載の通り、ご使用に大きな問題にならない程度の欠陥(僅かな小傷、小穴、解れ、汚れ等)に対しては返品、返金は致しませんので、ご了承の上、ご入札ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★GUILD

PRIME

ギルドプライム

コートS

★芸能人愛用者多数！