『ENGINEERED GARMENTS ソナージャケット S【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 05時 22分に出品され03月06日 05時 22分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビューティーアンドユースにて購入しました。

カッコよくて気に入って購入しましたが、未着用です。大きくて着用機会が無いので出品します。

当方女性で大切に保管しておりましたので難はありません。

詳しく説明があるページのURLです。

https://cotyle.com/?pid=155253021



以下商品説明です。



ENGINEERED GARMENTS(エンジニアードガーメンツ)より、『Sonor Shirt Jacket(ソナーシャツジャケット)』

フレンチミリタリーのケミカルパーカーをベースとしたフーデッドジャケットで、首元から型、そして肩から裾に向かって配置されたスナップボタンが特徴的。

前身頃のスナップボタンは内側にも配置されていて、二重仕立てになっているので防寒性、防風性もアップ。

袖口もナップボタンで開閉が可能で、両サイドにはポケット付き。

素材にはしっかりとした厚みもあり、ハリ感の強いダブルクロスを使用、ボリュームのあるシルエットを強調する仕上がり。

また、内側には肩掛けが可能な長いストラップが付属しています。

ミリタリーには珍しいアシンメトリーなデザインが存在感抜群で、一枚で雰囲気のあるスタイリングに。

肩幅···54cm

身幅···64cm

袖丈···60cm

着丈···72cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ENGINEERED

GARMENTS

ソナージャケット S