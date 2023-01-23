『新品未使用 日機装 空間除菌消臭装置 Aeropure AN-JS1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 48分に出品され03月18日 13時 48分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品！未使用！未開封！



NIKKISO

空間除菌消臭装置

型式AN-JS1



[概要]

ブランド：NIKKISO

品名：Aeropure

型式：AN-JS1



[状態]

新品未使用品です。



このままダンボールにプチプチで包装して

発送いたします。

よろしくお願いします。



https://healthcare.nikkiso.co.jp/products/aeropure-s/



タイプ···空気清浄機

カラー···ホワイト

最大適用床面(空気清浄)···～10畳未満

除菌機能···除菌機能あり







3109201 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニッキソウ