『ZOJIRUSHI スチーム式加湿器 EE-DB50 ポット型【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 16時 04分に出品され03月26日 16時 04分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このたびはご覧頂きありがとうございます。

気持ちのよい取引を心がけておりますのでよろしくお願いいたします。



【商品】

象印マホービン スチーム式加湿器

型番：EE-DB50

カラー：ホワイト



付属品は写真に映る物が全てです。



■ 状態

少しカルキ汚れがありますが、クエン酸洗浄済みです。



中古品である事を理解した上で購入お願いいたします。



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最後までご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ