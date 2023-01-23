『✨超希少✨極厚 【Timberland 】ティンバーランド ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 36分に出品され04月12日 16時 36分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティンバーランドの激レアダウンパーカー レザーパッチ ロゴパッチ付き 首元ドローコード付き



角度によって色味が変化します！

派手好きにはもってこいです。ダントツ目立ちます。 総柄 デジカモ カモ柄 迷彩 ビッグシルエット

XLサイズなのでオーバーサイズで着用も可能です！



このサイズは出回りが少ない為、レア物に興味ある方は是非ご購入ください。



カラー

ダークグリーングレー

※お使いの携帯により写真色味が異なります。



サイズ XL

肩幅50

身幅60

着丈72

袖丈62





ダウンジャケット

ヌプシダウン

肉厚ダウン

防寒

ダウンコート

ノースフェイス

ヴィンテージ

ビンテージ

古着

ティンバー

ブーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨超希少✨極厚

【Timberland

】ティンバーランド ダウンジャケット