『the north face ヌプシ ジャケット ダウンジャケット 700フィル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 21時 41分に出品され03月23日 21時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのヌプシジャケットです。

5年ほど前にハワイのアラモアナショッピングセンターの正規店で購入しました。

ここ数年着用していないので、出品します。

着用感もあまりなく、ダウンもパンパンですし、とても綺麗です。



日本で売っているゴールドウィン製のものと比較して、ボリューム感のあるシルエットです。



サイズはus規格のS表記ですが、日本のMサイズ相当かと思います。





素材・柄···ナイロン



カラー···ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ the

north

face

ヌプシ ジャケット ダウンジャケット 700フィル