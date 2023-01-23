『タトラス ダウン ピーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 17時 31分に出品され03月28日 17時 31分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラス インナーダウンピーコートです



サイズ 01です 一度試着しましたが 購入時から使用していませんでしたので、出品させて頂きましたので、宜しくお願い致します。



未使用品ですが 一度人の手に渡った 中古品ということにご理解して頂き 自宅保管にもご理解の方、お願いいたします。



(すみません商品梱包の際 商品は折り畳んでの梱包と専用ケースハンガー等はありませんので、ご理解宜しくお願い致します)



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カラー...ブラック

季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス

ダウン

ピーコート