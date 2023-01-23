『cado STEM 630i ブラックプレミアム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 12時 07分に出品され04月13日 12時 07分に終了予定です。即決価格は21,533円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cado STEM 630i ブラックプレミアム



限定カラーのブラックプレミアムです

2021年12月に購入し、去年使用後は洗浄除菌し、箱に入れて保管していました

とてもおしゃれでかっこいいですし、縦長なので場所をとりません

動作確認済みです

比較的綺麗だと思いますが、中古品ということをご理解ください

一緒にcado オリジナル フォレストウォーター 400mlボトル（開封済み）もお送りします



加湿タイプ···超音波式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カドー