『【2022年製】dyson purifier hot+cool HP07 ②【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 03分に出品され03月31日 17時 03分に終了予定です。即決価格は24,156円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





■商品説明■

dyson ダイソン

purifier hot+cool

型番：HP07

カラー：ブラックニッケル



ホワイトとブルーはよく見ますが、

こちらのブラックニッケルはあまり見ないので

お探し方は是非ご検討下さいませ✨️





■状態■

写真に写らない程度の小傷は少しありますが、2022年製という事もあり使用感がほとんど見受けられずかなり綺麗な状態でございます。

お写真の通りフィルターも綺麗です✨

写真だと見えずらいですがリモコン裏面に小傷が少しございます。



詳細はお写真にてご確認下さいませ。





■付属品■

・リモコン



※お写真にあるものが全てです。





■発送目安■

お支払い確定後、1〜2日以内に発送いたします。





■発送■

プチプチやリサイクルのダンボール等で状況に応じてしっかり梱包し、匿名配送で発送いたします。





■その他■

※美品ではございますが、あくまで中古品ですので商品にご納得いただいてからのご購入をお願いします。



こちらの商品は即購入大歓迎です✨️



ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。



上記をご確認のうえ是非ご検討くださいませ！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン