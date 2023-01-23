『バックラッシュ カンガルーレザーダウンM BACKLASH【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 22時 40分に出品され04月09日 22時 40分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バックラッシュのカンガルーレザーダウンです。

サイズは2です。

サイズアウトして着用していないため、出品いたします。

目立つ汚れなく全体的には綺麗に見えると思いますが、

使用感はそれなりにあります。

袖に若干の日焼け、所々に擦れ、薄汚れありです。



肩幅 44

身幅 52

袖丈 64

着丈 61



値下げ不可です。



カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バックラッシュ

カンガルーレザーダウンM

BACKLASH