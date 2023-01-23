『【MACKINTOSH 】HUMBIE HOOD イエナ コート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 59分に出品され03月19日 20時 59分に終了予定です。即決価格は68,540円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年の10月に予約販売で購入しました。タグあります。

２週間に１度程度の着用で、6回程着用しました。濃いネイビーで、裏地がレオパード柄になっており、とてもおしゃれです。購入金額145200円でした。気に入って着ていただける方がいらっしゃると嬉しいです。



以下、HPより抜粋

IENAインラインでも人気のあるドロップショルダーのフーデットショートコート『HUMBIE HOOD』。美しいドレープのAラインシルエットと、着まわしやすいひざ上丈が印象的な一着。柔らかな風合いのライトメルトン素材で仕立てられ、軽い着心地と防寒性を併せ持った冬の定番コートです。フード裏はレオパード柄を今年はセレクト。HUMBIEの特徴でもあるAラインのかわいらしいシルエットは保ちつつ、レオパード柄で大人のポイントを付けました。【MACKINTOSH/マッキントッシュ】イギリス・スコットランドに本拠地を置くブランド。チャールズ・マッキントッシュが1830年に世界で初めてコットン生地に天然ゴムベースのオリジナル素材を塗布した防水生地コートを発表。その後、防水素材をコットン生地で挟む「マッキントッシュ・クロス」へと進化しました。英国らしいクラフトマンシップ溢れるクオリティの高さで、日本でも抜群の知名度を誇ります。近年では過去の名作たちをモデル名から変更し、デザイン性をさらにブラッシュアップ。クラシックでありながらもモダンなコレクションを展開し、ますます目の離せないブランドへと進化を続けています。先方品番：L222MO1084FL2KL※カラーについて 弊社販売カラー：メーカーカラーネイビー：2K02/NAVY※サイズについて＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：厚手



着丈...ミドル

フード...フードあり（取外し不可）

季節感...冬、秋



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【MACKINTOSH

】HUMBIE

HOOD

イエナ コート