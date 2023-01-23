『美品 EPOCA エポカ ラム ファー メルトン ウール コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから02月13日 15時 21分に出品され02月13日 15時 21分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*



エポカのキュートでゴージャスな雰囲気のコートです。お色はブラック。



本体は柔らかく上質なメルトン、お顔回りと袖はとても♡肌触り、手触りの良いカルガンラムです。



ドロップショルダー、フレアシルエットでとてもかわいいです。お袖は八分丈くらいな感じです☆彡

大きめなお作りで、フリーサイズのような感じです。

インナーにしま模様を袖からチラッと出されても可愛いです。

フロントはゴールドで大きめの上品なスナップボタンでの開閉式。

後ろ姿は大きくセンタープリーツが施され、可愛くお召しいただけると思います。



2回ほど短時間着用したぐらいで自宅保管しておりました。

どなたか気に入ってくれる方、中古品にご理解ある方にお譲りします。



クリーニング済み。

画像にて全てお伝えできればいいのですが、難しいので気になる箇所がございましたら追加させて頂きます。一応中古品になりますので細かい事を気にされる方にはおすすめ致しません。

素人なりに、気になる部分について記載させていただきましたが、ほかにも見落としがあるかもしれないです。お許しください。



▪️サイズ「40」

▪️色「BLACK」

▪️素材「本体 毛80%ナイロン15%綿5% 裏地 キュプラ ファー部分 カルガンラム」



▪️着丈 84cm（後ろ首縫い目～裾）

▪️身幅 52cm（脇下～脇下）

▪️肩幅 57cm（肩縫い目～肩縫い目）

▪️袖丈 41cm（肩縫い目～袖先）



定価18万円ほど



ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。



たたんで発送させていただきます。



エポカファンの方、ほかにも出品予定です。

是非ご覧くださいね(୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)



カラー···ブラック



ファー種類···リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エポカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 EPOCA

エポカ

ラム

ファー

メルトン

ウール

コート