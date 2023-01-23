『dries van notten Vorn Jacke【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 13時 07分に出品され04月04日 13時 07分に終了予定です。即決価格は28,106円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドリスヴァンノッテンのナイロンジャケットです。

肉厚でシワ感の在る素材です。



サイズ

身幅 57cm

肩幅 49.5cm

袖丈 64cm

総丈 67cm

素人採寸です。



定価17万ほどだったと思います。



昔から変わることのないドリス ヴァン ノッテンの、ワードローブの主要な要素をほんの少し高めるための洗練されたデザイン。



静かに昇華される、ニュートラルなトーンとフォルムが印象的なコレクション。

ぼかされた色合いから、フレッシュな発色のアイテム、伝統的なタイのモチーフなど多彩なアイテムが揃います。



しわ感のある加工と、ボリューム感のあるデザインがポイントのジャケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ドリスヴァンノッテン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dries

van

notten

Vorn

Jacke